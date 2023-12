Cryptofonds ter waarde van $500 miljoen kijkt naar Animoca Brands en Chainalysis

Het C1 Secondaries Fund, met activa ter waarde van $500 miljoen, heeft plannen aangekondigd om aanzienlijke investeringen te doen in toonaangevende cryptobedrijven zoals Animoca Brands en Chainalysis. Deze aankondiging komt op een moment dat de cryptomarkten hun bullish momentum voortzetten.

Grote cheques voor waarderingen van $300 Miljoen en hoger

Volgens een rapport van het Australian Financial Review op 10 december is het in Silicon Valley en de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde fonds bereid cheques uit te schrijven variërend van $20 miljoen tot $50 miljoen om particuliere holdings in cryptobedrijven met een waardering van $300 miljoen en hoger te verwerven, zoals aangegeven in hun pitchdeck.

Bij de recente kapitaalverhoging van Animoca Brands werden de aandelen verhandeld voor ongeveer $4,50. Het C1 Fund, mede opgericht door een voormalige directeur van Coinbase, heeft echter aangeboden de aandelen te kopen voor ongeveer $1,12, wat een opmerkelijke korting van…