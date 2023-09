CryptoBirb: ‘Eind september is het beste moment om Bitcoin te kopen’

Veel investeerders maken zich zorgen om het huidige koersverloop van Bitcoin. Na de sterke start van 2023 lukt het de bulls maar niet om het positieve momentum te herpakken. Volgens CryptoBirb kan het einde van september echter weleens een goed moment zijn om Bitcoin te kopen.

Bitcoin en het vierde kwartaal

Volgens CryptoBirb is de tweede helft van september historisch gezien een heel goed koopmoment voor Bitcoin. Tegelijkertijd geeft de analist toe dat er geen garanties bestaan binnen de financiële wereld. Het is puur en alleen een theorie gebaseerd op data uit het verleden en dat zegt natuurlijk niets over de toekomst.

Ondanks dat is het waar dat de geschiedenis vaak rijmt met het heden; zeker in de cyclische markt van Bitcoin. Kijkende naar de gemiddelde resultaten van Bitcoin in oktober en november kan het om die reden volgens CryptoBirb een goed moment zijn om de digitale munt te kopen.

Die theorie van CryptoBirb wordt ondersteund door de bovenstaande…