Cryptobeleggers optimistisch na vonnis Bankman-Fried

Leestijd: < 1 minuut

Na de veroordeling van Sam Bankman-Fried wegens fraude is er een golf van optimisme in de cryptowereld. Veel beleggers hopen dat na deze uitspraak de stabiliteit in de cryptomarkt terugkeert. Bankman-Fried, de oprichter van de inmiddels failliete cryptobeurs FTX, riskeert een langdurige gevangenisstraf na zijn schuldbevinding door een jury. De exacte duur van zijn straf wordt in het voorjaar bekendgemaakt.

FTX’s faillissement twee jaar geleden speelde een rol in de aanzienlijke daling van de bitcoinwaarde. Echter, dit jaar heeft de waarde van bitcoin zich al verdubbeld.

Brian Mosoff, CEO van Ether Capital, beschrijft de veroordeling als “het einde van een tijdperk” en gelooft dat de ongebreidelde dagen van de cryptomarkt voorbij zijn. Paul Veradittakit van Pantera Capital benadrukt de noodzaak van strengere regelgeving om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen en ziet dit als een “keerpunt” voor de branche.

Campbell Harvey,…