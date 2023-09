Crypto week update; Amerikaanse rechtbank verwerpt verzoek SEC, Coinbase deelt interessant onderzoek ~ Crypto-Gids

Op 18 september heeft een Amerikaanse rechtbank het verzoek van de SEC om inzage te krijgen in Binance U.S. afgewezen. De cryptobeurs hield voet bij stuk en noemde het verzoek van de toezichthouder “overboord”.

De Amerikaanse districtsrechter verwierp het verzoek van de SEC om inzage te krijgen in documenten van Binance U.S.

Het verzoek had betrekking op toegang tot documentatie en communicatie met de custodial service providers

Binance U.S., de Amerikaanse vleugel van ‘s werelds grootste cryptobeurs Binance, heeft vandaag een kleine overwinning mee naar huis genomen. De cryptobeurs staat in de schijnwerpers sinds de U.S. Securities and Exchanges Commission (SEC) een rechtszaak tegen haar begon.

Aan de ene kant zag de onderneming haar handelsvolume kelderen, aan de andere kant hebben leden van haar C-suite afscheid genomen.

Rechtszaak van de SEC tegen Binance V.S.

Te midden van het aanhoudende drama hield de cryptobeurs eerder vandaag (18 september) met succes stand tegen de SEC….