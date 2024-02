Crypto Week: Bitcoin Stuiter Terug, Ethereum Glijdt Af; AI Crypto Voorverkoop Wekt Brede Interesse

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

Bitcoin (BTC) begon 2024 met een knal en zette zijn groei enkele dagen voort voordat het begon te glijden. De stijging van de prijs van Bitcoin was voornamelijk te danken aan de opwinding over de lancering van spot Bitcoin ETF’s in de VS en de fenomenale respons die ze ontvingen.

Toen de hype rond de fondsen later afnam, konden experts hun impact op de prijs van Bitcoin, die ook daalde, niet negeren. Het duurde echter niet lang voordat Bitcoin terugstuitte. Analisten wezen zijn terugval toe aan meerdere factoren, waaronder de verwachting van lagere rentetarieven in de VS.

Opmerkelijk was dat de terugkeer van Bitcoin ook gepaard ging met een daling van de prijs van Ethereum (ETH). Na het succes van de…