Crypto trends voor 2024: Wat kun je verwachten?

Binance is de werelds grootste crypto exchange en heeft in een recent rapport een nogal uitgebreid terugblik gegeven op het afgelopen jaar in het crypto-landschap. Daarnaast geeft de beurs ook een blik op het komende jaar door de naar hun mening belangrijkste thema’s voor de industrie op de kaart te zetten. Wellicht dus ook voor jou handig om te weten wat de crypto trends voor 2024 zijn.

Het is altijd fijn om eerst even te kijken naar wat er is gebeurd, voordat er naar de crypto trends voor 2024 wordt gekeken. Voor de crypto markt zal 2023 de boeken ingaan als het jaar van de exit van de donkere bearmarkt. Zoals Binance opmerkt, is de totale crypto-marktkapitalisatie in 2023 met 109 procent gestegen. Dit is het meest gedreven door grote winsten in het eerste en laatste kwartaal van het jaar.

Het optimisme rondom de vorige week gelanceerde Bitcoin Spot Exchange-Traded Funds (ETF’s) was gedurende het laatste kwartaal de belangrijkste katalysator voor de enorme markt opleving. Dit…