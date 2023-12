Crypto Payment Card en Trading zonder KYC. Deze oplossing maakt het mogelijk.

In de wereld van cryptocurrency evolueert de manier waarop we handelen en onze digitale activa beheren voortdurend. Dat deze wereld hard groeit heeft ook een keerzijde, namelijk de hoge nood van banken en overheden om te reguleren en opleggen van regels zoals KYC.

KYC en Privacy; uitersten of vrienden?

KYC staat voor “Know Your Customer” en verwijst naar het proces waarin een bedrijf of een financiële instelling de identiteit van zijn klanten verifieert. Het doel van KYC is om financiële misdrijven, zoals witwassen van geld, fraude en financiering van terrorisme, te voorkomen en te detecteren. Het KYC-proces omvat doorgaans het verzamelen en analyseren van verschillende vormen van identificatie-informatie van klanten. Het lijkt niet erg, maar door je nu te registreren kan de overheid in de toekomst met terugwerkende kracht gegevens achterhalen met betrekking tot jouw inkomsten, uitgaven en transacties. Dit is geen fijn gevoel, want kunnen andere overheden dit dan ook? Hoe zit…