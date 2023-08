Crypto-mining lobby-groep weerlegt misvattingen in de VS

De Amerikaanse crypto-mining-industrie krijgt een nieuwe lobbygroep, met als een van de grootste doelen om misvattingen over de duurzaamheid ervan bij beleidsmakers te weerleggen. Op 15 augustus gelanceerd, heeft de Digital Energy Council als doel het bevorderen van beleid dat de groei van digitale activa mining en energieontwikkeling stimuleert.

DEC-oprichter en president Thomas Mapes gaf aan dat het “hoog tijd” was dat digitale activa miners een verenigde stem kregen in Washington.Mapes diende eerder als directeur van energie bij de Chamber of Digital Commerce. Daarvoor was hij stafchef bij het Bureau voor Internationale Zaken van het Amerikaanse ministerie van Energie.

Mapes zei dat het tijdens zijn tijd bij het ministerie van Energie was dat hij begon te zien dat crypto-mining-bedrijven een essentieel onderdeel zijn van het energiesysteem – energie aan het net leveren tijdens piekuren van vraag of overtollige energie kopen die anders ongebruikt zou blijven –…