Crypto investeerders: De grootste fouten

Fouten maken hoort er nu eenmaal bij in de wereld van crypto investeerders, maar fouten kunnen ook heel kostbaar zijn. Het liefst maak je fouten zonder dat het je geld kost, maar als er niets op het spel staat, leer je dan wel echt iets? Gelukkig zijn er veel mensen ervaren in dit vak, en die geven maar al te graag wat tips.

Sta niet stil

Chris Burniske is er onder andere om zijn wijsheid te delen. Hij is een partner bij Placeholder dat een investeringsmaatschappij is. Burniske zegt dat je op z’n minst deze 5 grote fouten moet zien te vermijden.

Als eerst geeft hij aan dat niemand perfect is in crypto. Zowel winst als verlies biedt leermomenten. Zie tegenslagen daarom niet als pech, maar als kansen om te groeien. Jij bent de baas over je investeringen, dus neem ook de verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt. Dat betekent ook dat je niet altijd maar iets moet aannemen van een ander. Verdiep je zelf in projecten voordat je investeert.

Geloof niet zomaar wat anderen zeggen,…