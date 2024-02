Crypto houders hebben problemen met de Belastingdienst

We zitten aan het begin van een nieuw jaar, wat betekent dat veel mensen en bedrijven weer belastingaangifte moeten doen. Extra geld in het laatje zal ook de Belastingdienst weer blij maken, maar de instantie heeft de afgelopen paar jaar een hoop kritiek over zich heen gekregen. Het blijkt namelijk dat het veel mensen veel te veel belasting laat betalen.

Belastingdienst laat te veel betalen

Dat de Belastingdienst mensen te veel uit hun zak laat halen, concludeert inspecteur-generaal Bart Snels van het Ministerie van Financiën aan het AD. Natuurlijk zijn maar weinig mensen liefhebbers van het aangeven van hun belasting. De belastingdienst doet, als er geen aangifte wordt gedaan, belasting voor die persoon. Alleen komt niet iedereen hiervoor in aanmerking.

Het is namelijk niet gek dat mensen bijvoorbeeld het overzicht kwijtraken of door omstandigheden vergeten om überhaupt aangifte te doen. De Belastingdienst deelt al snel hoge boetes uit als je je aangifte vergeet, maar volgens Snels…