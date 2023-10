Crypto-gids nieuwsupdate – Goede start van de week

De Crypto-gids Nieuwsupdate – Start van de Week! In deze editie brengen we je op de hoogte van enkele opmerkelijke ontwikkelingen in de cryptocurrency markt en een samenvoeging van de belangrijkste inhoud van de afgelopen dagen.

Cardano (ADA) – Op Weg naar een Fundamentele Trendommekeer?

Cardano (ADA) trekt de aandacht met tekenen van een mogelijke trendommekeer. Recentelijk heeft ADA een bullish signaal gegeven door een dalende driehoek naar boven toe te doorbreken. Dit wijst op een potentieel nieuwe opwaartse fase voor de cryptocurrency. We onderzoeken de technische indicatoren en externe factoren die van invloed kunnen zijn op ADA’s koers.

Shiba Inu (SHIB) – Veerkracht in een Volatiele Markt

Shiba Inu (SHIB) heeft indruk gemaakt door stand te houden in een volatiele markt. De meme-coin vertoont een opwaartse trend en heeft steun gevonden op een lokale trendlijn. We analyseren de uitdagingen en kansen die SHIB beleggers kunnen bieden, inclusief de noodzaak om waakzaam te…