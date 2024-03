Crypto-expert onthult: Cardano op drempel van een explosieve prijsstijging

De koers van Cardano heeft binnen een week een indrukwekkende stijging van 23,4 procent doorgemaakt. Deze opwaartse beweging heeft ertoe geleid dat het project nu gewaardeerd wordt boven de $0,7, een prijsniveau dat voor het laatst in mei 2022 werd gezien.

Waarom Cardano klaar is voor een parabolische rally

Ondanks de recente winsten van Cardano (ADA), uiten sommige investeerders hun bezorgdheid over de relatieve onderprestatie van ADA ten opzichte van Bitcoin (BTC). Crypto-analist Dan Gambardello heeft deze zorgen aangesproken in een recente video, waar hij uitlegt dat Cardano zich in een typische markttrend bevindt en op het punt staat een parabolische prijsstijging te ervaren.

Gambardello’s optimisme over ADA’s toekomstige prestaties is gebaseerd op een gedetailleerde vergelijking met zowel de historische bewegingen van Bitcoin als die van Ethereum (ETH). Hij merkt op dat tijdens de vorige bullmarkt, toen Bitcoin de $60.000 grens doorbrak, ADA handelde tussen $1,30…