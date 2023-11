Crypto-exchange Bullish koopt 100% belang in crypto-mediasite CoinDesk

Op 20 november heeft de crypto-exchange Bullish het crypto-mediaplatform CoinDesk overgenomen, zo blijkt uit een recent rapport van de Wall Street Journal (WSJ).

Huidige redactieteam blijft ongewijzigd

Het leiderschap van de crypto-exchange is nu in handen van voormalig president van de New York Stock Exchange, Tom Farley. Het mediaplatform heeft aangekondigd dat de voormalige hoofdredacteur van de Wall Street Journal, Matt Murray, zal fungeren als voorzitter van een onafhankelijke redactiecommissie, terwijl het huidige redactieteam van CoinDesk ongewijzigd blijft.

Volgens het recente rapport heeft Bullish het crypto-mediaplatform verworven middels een volledig contante transactie, waarbij de exacte voorwaarden van de deal niet openbaar zijn gemaakt. Voorheen in handen van Digital Currency Group, kwam CoinDesk in het vizier van overnamegesprekken toen DCG werd geconfronteerd met een financiĆ«le crisis na een van de meest uitdagende crypto-winters van de afgelopen…