Crypto-ETF’s en Inflatie Beïnvloeden Wall Street Koersen

Leestijd: 2 minuten

Cryptobeurs Coinbase behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC akkoord is gegaan met de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen, ook wel bitcoin-ETF’s genoemd. Naar die goedkeuring werd in de cryptowereld lange tijd uitgekeken. Beleggers hoeven nu niet meer direct de bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan kunnen ze indirect investeren in bitcoinfondsen. Het aandeel Coinbase klom 2,6 procent.

Beleggers reageerden bovendien vooral op het nieuwste inflatiecijfer van de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in december met 3,4 procent op jaarbasis zijn gestegen. Economen hadden gerekend op 3,2 procent. In november bedroeg de inflatie 3,1 procent. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding, niet worden meegenomen, kwam uit op…