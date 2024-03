Crypto crash: Bitcoin duikelt 5% omlaag en betreedt gevarenzone

De cryptomarkt heeft vandaag te kampen met een aanzienlijke koersval. In de vroege ochtenduren wist Bitcoin nog een nieuwe all time high te bereiken van $73.650, maar de jubelstemming sloeg al snel om. De Bitcoin prijs is inmiddels gedaald tot onder de $68.750, wat neerkomt op een koersval van bijna $5.000.

BTC/USD koers daalt – Bron: TradingView

De daling is niet beperkt tot Bitcoin alleen. Ook Ethereum, de op één na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, heeft een aanzienlijke daling doorgemaakt. Waar Ethereum’s koers eerder op de dag nog $4.020 bedroeg, is deze inmiddels gedaald naar $3.742, een daling van meer dan 6%.

Andere populaire altcoins zoals XRP, Avalanche, en Cardano zijn eveneens getroffen door de marktdaling, met verliezen rond de 6% over de hele linie. Deze plotselinge daling heeft investeerders en handelaren verrast, aangezien de markt tot voor kort nog in een positieve trend leek.

Bitcoin bevindt zich in de ‘danger…