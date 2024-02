Crypto.com gaat samenwerken met BTG Pactual voor bevordering cryptobank-ecosysteem in Latijns-Amerika

Crypto.com, een prominent platform in de cryptowereld, heeft een strategische samenwerking aangekondigd met BTG Pactual, de voornaamste investeringsbank in Latijns-Amerika, om het cryptobank-ecosysteem in de regio verder te ontwikkelen. Deze aankondiging werd gedaan op 27 februari, waarbij de focus ligt op het versterken van de banden tussen cryptocurrency en traditioneel bankieren.

Vermelding van DOL

Als een belangrijk onderdeel van deze samenwerking zal Crypto.com BTG DOL gaan vermelden, een stablecoin die door de BTG-groep is uitgegeven en die één-op-één is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Deze stablecoin, die in april van het vorige jaar werd gelanceerd, faciliteert een stabiele en betrouwbare wisselwerking tussen de crypto- en de traditionele financiële markten.

De samenwerking tussen Crypto.com en BTG Pactual wordt gezien als een cruciale stap voor de algemene acceptatie van cryptocurrencies in Latijns-Amerika. Door samen te werken, streven de partijen…