Crypto-barometer toont ongeziene handelsvolumes en uitzonderlijk optimisme

Het Nederlandse cryptoplatform Finst lanceert haar eerste maandelijkse crypto-barometer die inzichten verschaft over de belangrijkste gebeurtenissen, trends en het gedrag van haar crypto-investeerders. Met het oog op International Women’s Day is ook het beleggingsgedrag van vrouwelijke crypto investeerders onder de loep genomen, maar het verschil met mannen is niet erg groot.

In 2024 waren er al belangrijke cryptogebeurtenissen, zoals de goedkeuring van Bitcoin Spot ETF’s en de nieuwe recordhoogte van Bitcoin van 63.300 EUR.

De Bitcoin halvering en de introductie van MiCA later dit jaar zullen naar verwachting ook de marktprestaties en het handelsgedrag beïnvloeden.

Belangrijkste inzichten in één oogopslag:

Vrouwen waren verantwoordelijk voor 17,3% van het totale handelsvolume in februari 2024.

Het gemiddelde bedrag van de crypto-portefeuilles steeg met 27,26%.

De top 5 verhandelde cryptocurrencies waren Bitcoin, Solana, Ethereum, Ripple en Cardano.

Steeds meer vrouwen vinden de…