Crypto analyse: Ethereum staat op de rand van doorbraak naar $4000

Na het bereiken van zijn all-time high van $69.300, kende de cryptomarkt gisteren een forse terugval, met een algemene marktdaling, inclusief Ethereum, die in slechts enkele uren tijd meer dan 10 procent bedroeg.

Vandaag zien we echter een indrukwekkend herstel, met Ethereum in de voorhoede. Op dit moment schommelt de koers rond de $3.900, een hoogte die sinds 2021 niet meer waargenomen is.

Het is niet alleen de Ether prijs die een opwaartse beweging vertoont; ook het handelsvolume ziet een opmerkelijke toename. Deze ontwikkeling onderstreept een onmiskenbare toename in interesse voor Ethereum. Betekent dit dat Ethereum spoedig de psychologische grens van $4.000 gaat doorbreken?

Waarom stijgt de Ethereum koers?

Een belangrijke factor achter de sterke positie van Ethereum is de verminderde beschikbaarheid van ETH op beurzen.

Steeds meer Ethereum wordt van handelsplatformen gehaald en overgebracht naar langetermijnwallets. Dit duidt erop dat investeerders ervoor…