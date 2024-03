Crypto analisten: Ethereum koers kan naar $5000 stijgen na Dencun Upgrade

De onlangs gelanceerde Dencun-upgrade, bekend als EP-4844, op het Ethereum (ETH) netwerk op woensdag heeft veel aandacht getrokken. Deze update belooft de transactiekosten op het populaire altcoin-netwerk aanzienlijk te verlagen, vooral voor layer-2 protocollen.

Verwacht wordt dat deze verlaging van de kosten het gebruik van het project zal stimuleren, wat een gunstig effect kan hebben op de koers van ETH. Analisten voorspellen dat de Dencun-upgrade de Ethereum-prijs in de komende weken kan ondersteunen om boven de $5.000 uit te komen.

Ethereum koers naar $5000?

Ethereum ondervindt momenteel moeite om boven de psychologisch belangrijke grens van $4.000 te blijven, ondanks meerdere pogingen in de afgelopen week om deze te overschrijden. Telkens is de koers weer onder deze drempel gezakt. Martinez is echter van mening dat de lancering van de Dencun-upgrade potentieel een positieve wending kan geven aan deze situatie.

Via het socialemediaplatform X heeft Martinez zijn…