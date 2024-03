Crypto analisten: Dit is wanneer Ripple (XRP) de $1,50 kan bereiken

Vorige week bereikte XRP een piekwaarde van $0,73, maar na een marktbrede correctie is de waarde van de cryptomunt teruggevallen naar $0,61. Ondanks deze terugval, verwachten de analisten van crypto-exchange Changelly dat XRP op het punt staat om een aanzienlijke stijging naar een waarde van $1,50 te ondergaan.

XRP prijsvoorspelling: Een Analyse tot 2025

Sinds XRP in november 2021 onder de $1-grens zakte, heeft de cryptomunt dit niveau niet meer bereikt. De hoogste koers sindsdien werd genoteerd na een overwinning in de rechtbank tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in juli, waardoor de waarde opliep tot $0,93. Ondanks de tegenvallende prestaties hebben de analisten van Changelly een positieve kijk op de toekomst van Ripple en zijn XRP-token.

De analisten van Changelly voorspellen namelijk dat XRP tegen 2025 de $1,50-grens zou kunnen overschrijden. In een optimistisch scenario kan de waarde van de munt zelfs stijgen naar $1,69, terwijl een meer…