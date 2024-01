Crypto-Analist: Zo kan XRP een waarde van 5 dollar bereiken

Is er een grote correctie aanstaande?

Volgens de analyse van crypto-expert EGRAG zou XRP op korte termijn een prijscorrectie kunnen ondergaan, mede door de sterke verbondenheid van haar koers met die van Bitcoin (BTC).

Na de goedkeuring van de Bitcoin Spot Exchange Traded Fund (ETF) in de VS, ervoer Bitcoin een correctie van $48.500 naar minder dan $42.000, beginnend op 10 januari. Deze trend bij Bitcoin suggereert de mogelijkheid van een verdere daling, wat waarschijnlijk ook een impact zal hebben op de koers van XRP. EGRAG voorspelt dat XRP in dit scenario kan dalen tot zo laag als $0,28 voordat het een herstel begint.

Een XRP koers van $5

Eenmaal in een opwaartse trend, kunnen de koersdoelen van XRP snel stijgen, met significante mijlpalen op $0,60, $0,75, $0,95, en $1,30. Het consequent overschrijden van deze waarden op een wekelijkse basis zou de aanhoudende bull run bevestigen, en de munt op koers zetten richting een waarde van $5. Volgens EGRAG kan deze…