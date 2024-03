Crypto-analist waarschuwt: Verdere daling Bitcoin koers in zicht voor halving

In de afgelopen dagen heeft de koers van Bitcoin (BTC) een afkoelingsperiode ingeluid, volgend op de indrukwekkende prijsstijging van de afgelopen weken.

Deze afkoeling is niet verrassend, gezien de grootste cryptomunt sinds oktober vorig jaar bijna 300% in waarde is gestegen. Echter, enkele analisten waarschuwen nu dat de prijs van BTC mogelijk nog verder zal dalen in de aanloop naar de halving in april.

Invloed van ETFs op Bitcoin-koers

Crypto-analist Rekt Capital suggereert dat de koers van Bitcoin (BTC) in de komende weken nog verder kan dalen. Via het socialemediaplatform X deelt de analist deze visie, opmerkend dat de prijsbewegingen van Bitcoin dit keer uniek zijn.

Normaal gesproken bereikt Bitcoin zijn hoogste punt pas na een halving, maar in de huidige marktcyclus heeft BTC reeds nieuwe hoogtepunten bereikt. De analist dit aan de lancering van Bitcoin Spot Exchange Traded Funds (ETFs) in januari, die een significante invloed hebben gehad.

Deze ETFs hebben…