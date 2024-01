Crypto analist waarschuwt: Ethereum koers kan naar $1.000 crashen

Als we de populaire macro-analist Benjamin Cowen mogen geloven, dan kan de Ethereum weleens aan een scherpe correctie beginnen. Die correctie zal zodanig scherp zijn, dat Cowen spreekt van een potentiële Ethereum koers van 1.000 dollar.

De grote vraag is natuurlijk waarom Cowen die gigantische correctie nu verwacht. Ethereum handelt immers op 2.250 dollar.

De geschiedenis van Ethereum

Cowen baseert zijn verwachting vooral op het verleden. Volgens de analist vonden er in 2015, 2016 en 2020 hertests plaats van de dieptepunten tijdens bearmarkten. Het probleem is dat we het dieptepunt van 2022 nog niet opnieuw bezocht hebben.

Overigens verwacht Cowen dat Ethereum eerst naar beneden zakt ten opzichte van Bitcoin, waarna het handelspaar tegen de Amerikaanse dollar later dit jaar zal volgen.

“Wat ik suggereer is dat Ethereum in de komende maanden terrein kan verliezen ten opzichte van Bitcoin. Daarna volgt…