Crypto analist voorspelt: XRP klaar voor een monsterlijke stijging van 65.000%

In de recente periode heeft XRP van Ripple een opmerkelijke stabiliteit getoond. Terwijl andere prominente cryptocurrencies zoals Cardano (ADA) en Dogecoin (DOGE) significante stijgingen hebben ervaren, met respectievelijk 17,8% en 24,3% in de afgelopen week, is de stijging van XRP bescheiden gebleven met slechts 3%.

Volgens de cryptoanalist Jaydee zou deze trend echter binnenkort kunnen veranderen. Jaydee baseert zich op historische data en voorspelt dat XRP in een ideaal scenario een potentiële prijsstijging van maar liefst 65.000% zou kunnen zien.

Analyse van Jaydee: Golden cross op XRP grafiek

Jaydee heeft een ‘golden cross‘ geïdentificeerd op de 4-daagse grafiek van XRP. Dit is een bekende term uit de technische analyse, die veel gebruikt wordt in de aandelen- en cryptomarkten. Dit patroon ontstaat wanneer het kortetermijn bewegend gemiddelde het langetermijn bewegend gemiddelde van onderen doorkruist. De ‘golden cross’ wordt beschouwd als een bullish…