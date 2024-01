Crypto analist voorspelt spectaculaire prijsstijging van Ripple (XRP) naar $22

De crypto markt begon het jaar in stijl. Met name Bitcoin (BTC) zag een aanzienlijke stijging in korte tijd. XRP moet het helaas doen met een minimale stijging van 1% in de afgelopen 24 uur. Desondanks blijft analist Egrag Crypto optimistisch over de toekomst van de token en stelt hij zelfs een langetermijndoel van $22 voor XRP.

XRP is klaar voor een enorme prijsstijging

Egrag ziet in de huidige staat van de XRP grafiek een potentieel voor een explosieve beweging. Hij identificeert een symmetrisch driehoekspatroon op de 5-daagse grafiek van het XRP/USD handelspaar.

Dit technische analysepatroon, waarbij de prijs van een munt beweegt tussen convergerende trendlijnen, duidt vaak op een periode van consolidatie, gevolgd door een significante uitbraak. Volgens de analist bevindt de prijs van XRP zich al sinds begin 2017 binnen deze convergerende trendlijnen, wat wijst op een langdurige consolidatiefase.

Kan de XRP koers stijgen naar 22 dollar?

Egrag legt de nadruk op…