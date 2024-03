Crypto-analist voorspelt grote prijsstijging voor Cardano

De bekende crypto-analist Dan Gambardello voorziet een aanzienlijke prijsstijging voor Cardano (ADA). Ondanks recente sterke winsten, stelt Gambardello dat de ware bull rally voor deze altcoin nog moet aanvangen. Hij baseert zijn voorspelling op historische prijsgegevens van Cardano en de significante stijgingen die vaak volgen op een rally van Bitcoin (BTC).

Ondanks een lichte daling van 0,4% in de afgelopen 24 uur, heeft ADA een opmerkelijke maand doorgemaakt. In februari klom de waarde van de munt van circa $0,50 naar bijna $0,68, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 33% in slechts één maand.

Afgelopen donderdag probeerde ADA het weerstandsniveau van $0,70 te doorbreken. Deze poging was echter niet succesvol, waarna de munt terugviel naar $0,65, waar het aanzienlijke steun vond. Als ADA dit niveau in de toekomst wel doorbreekt, is er een grote kans op een aanzienlijke prijsstijging.

ADA is nog altijd ver verwijdert van zijn All Time High

Ondanks de recente…