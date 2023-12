Crypto analist voorspelt Ethereum koers van 3.400 dollar

Het gaat goed met de markt en dat beweegt één analist ertoe om een Ethereum koers van 3.400 dollar te voorspellen. Volgens de analist is Ethereum onderweg naar de Fibonacci-niveaus tussen de 2.400 en 2.600 dollar, waarmee het een belangrijke fase voor de opwaartse koersbeweging ingaat. De prestaties van Ethereum zijn momenteel nog niet zo indrukwekkend als die van Bitcoin, maar als de motor aangaat, dan kunnen er bijzondere dingen gebeuren.

Hoe gaat Ethereum naar de koers van 3.400 dollar?

Ethereum is succesvol voorbij de vorige high van ongeveer 2.140 dollar geschoten en beweegt nu dus richting de Fibonacci-niveaus van 2.400 tot 2.600 dollar. Al kan het nu wat weerstand ervaren, wat in potentie ook een correctie kan starten.

Als Ethereum op overtuigende wijze door de in deze grafiek aangegeven weerstanden kan knallen, dan is het volgens de analist van BeInCrypto mogelijk dat we richting een koers van 3.400 dollar doorschieten.

Over de afgelopen acht weken is de…