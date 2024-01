Crypto-analist voorspelt daling Bitcoin naar $32.700 door historisch patroon

Onlangs heeft de prijs van Bitcoin (BTC) een daling meegemaakt. Eerst bereikte het een hoogtepunt van $49.000, maar daalde daarna tot onder $39.000, wat meer dan 20% verlies betekent. De bekende crypto analist Ali Martinez ziet overeenkomsten tussen de huidige prijsbewegingen van Bitcoin en het verleden. Op basis van deze patronen verwacht de analist een verdere daling van ongeveer 16%.

Bitcoin koers kan dalen naar $32.700

Martinez richt zich onder andere op de Fibonacci retracement niveaus, een veelgebruikte indicator in technische analyse. Hij constateert dat Bitcoin onlangs het 78,6% Fibonacci-niveau heeft bereikt, een niveau dat in het verleden geassocieerd werd met een omslagpunt in de marktbeweging. Gezien het bereiken van dit niveau, suggereert de analist dat een correctie waarschijnlijk is.

Gebaseerd op eerdere trends, zou deze correctie Bitcoin kunnen terugbrengen naar het 50% Fibonacci retracementniveau. Dit leidt vervolgens tot een waardering van $32.700 per…