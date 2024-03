Crypto analist voorspelt: Cardano koers kan stijgen naar $13

De cryptomarkt heeft recentelijk een aanzienlijke stijging ervaren, waarbij ook Cardano opmerkelijke winsten heeft geboekt. Echter, Cardano lijkt nu een belangrijk weerstandsniveau van $0,70 – $0,80 te hebben bereikt en heeft moeite om deze drempel te overstijgen.

Ondanks deze uitdaging verwacht de bekende crypto-analist Dan Gambardello dat de munt aanzienlijk kan groeien, met een potentieel om bijna $13 te bereiken.

Cardano koers blijft achter

De huidige koers van ADA staat op $0,67. Enkele dagen terug slaagde de munt erin om kort boven de $0,80 uit te komen, maar was niet in staat om op dit prijsniveau te blijven. Ondanks een toename van 12% in de laatste 30 dagen, blijft de prijsprestatie van ADA enigszins achter bij die van andere altcoins.

Bitcoin (BTC) heeft reeds zijn hoogste koers ooit overschreden, terwijl populaire altcoins zoals Ethereum (ETH) en Solana (SOL) hun vorige recordhoogtes bijna hebben bereikt. Cardano daarentegen, bevindt zich nog steeds op…