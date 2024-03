Crypto analist voorspelt: Bitcoin is klaar voor een gigantische koersexplosie

Bitcoin (BTC) kan volgens de populaire analist Kevin Svenson aan een gigantische koersexplosie beginnen. Sterker nog, hij voorspelt een stijging van wel 200% ten opzichte van de huidige koers. Dat lijkt nu even ongelooflijk, want Bitcoin heeft niet zijn beste paar dagen van 2024 achter zich liggen.

Een Bitcoin prijs van $190.000?

Svenson baseert zich op historische gegevens en verwacht op basis daarvan een waardestijging van ergens tussen de 50% en 201%. “Uitgaande van de verhouding met eerdere koersstijgingen,” vertelt hij zijn volgers op social media platform X, “kom ik uit op minimaal $95.000…”

“De gemiddelde verwachting ligt rond de $142.000. En als alles meezit, knallen we door naar de $190.000. Maar ergens richting de $142.000 lijkt me waarschijnlijker… tussen de $95.000 en $142.000 kan het ook uitkomen, rond de $124.000 wellicht. Dat soort bedragen zie ik er wel in, dat is zo’n beetje de range die ik voorspel gebaseerd op een grove schatting.”