Crypto-analist vindt patroon dat kan leiden tot een grote stijging van de Ripple (XRP) koers

Dit jaar belooft cruciaal te worden voor Ripple (XRP), met de verwachting van een definitieve uitspraak in de rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC).

Optimistische vooruitzichten voor XRP

Crypto-analist CryptoWzrd heeft een positieve visie op de toekomst van XRP en wijst op de aanwezigheid van een bullish hammer formatie in de prijsgrafiek, een indicator die vaak duidt op een aanstaande trendommekeer.

Om deze formatie te bevestigen en een opwaartse beweging in gang te zetten, is het cruciaal dat een opwaartse candle zich manifesteert op de XRP-grafiek. Ondanks de huidige onzekerheid in de markt, vooral met betrekking tot de goedkeuring van de Bitcoin (BTC) Spot exchange-traded fund (ETF), is de analist hoopvol over de mogelijkheden van XRP om positief te reageren. Opmerkelijk is dat, ondanks een recente daling van 8% in de koers door negatieve berichtgeving, het handelsvolume van XRP aanzienlijk is gestegen, met bijna 154%.