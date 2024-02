Crypto analist: Ripple (XRP) koers kan stijgen naar $50

De recente prijsontwikkeling van XRP heeft tot teleurstelling geleid bij investeerders. Hoewel de populaire altcoin in de laatste 30 dagen een waardestijging van 8,1% heeft gekend, valt dit in het niet vergeleken met de prestaties van concurrerende cryptomunten zoals Ethereum (ETH) en Solana (SOL), die respectievelijk met 35,4% en 33,1% in waarde zijn gestegen.

Hoewel XRP tot op heden slechts bescheiden resultaten heeft geboekt, houden sommige cryptomarktanalisten vast aan een positief perspectief. Onder hen valt de analist EGRAG, die een opvallend optimistische voorspelling heeft gedaan over de toekomstige prijsontwikkeling van XRP.

EGRAG schat dat de prijs van XRP kan stijgen tot een bereik tussen $10 en $50. Deze voorspelling suggereert een potentiële waardestijging van 1.700% tot 9.100% ten opzichte van de huidige marktwaarde, wat een aanzienlijke groei voorstelt voor investeerders.