Crypto analist ontdekt historisch Cardano patroon die wijst op mega stijging

De recente opwinding rond de introductie van een Spot Exchange-Traded Fund (ETF) bracht veel optimisme in de cryptomarkt. Na een aanzienlijke rally van Bitcoin (BTC) is er echter een afkoelingsperiode ingetreden.

Deze trend heeft ook invloed op andere altcoins, wat leidt tot aanzienlijke dalingen in hun waarde. Zo is Cardano (ADA) in de afgelopen week met meer dan 14% gedaald.

Desondanks heeft de bekende crypto-analist Ali Martinez een intrigerend patroon opgemerkt in de marktgrafiek van ADA. Dit patroon vertoont gelijkenissen met een eerdere cyclus, wat suggereert dat er mogelijk een aanzienlijke bull run voor Cardano in het verschiet ligt.

Gaat de Cardano prijs stijgen naar $7?

Martinez stelt dat we ons momenteel in een consolidatie- of accumulatiefase bevinden, vergelijkbaar met die van eind 2020. Gedurende die periode maakte de koers van ADA een indrukwekkende groei door, stijgend met meer dan 1,200% van $0.097 in november 2020 tot $1.3 in maart 2021.

Als…