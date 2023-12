Crypto analist: Ethereum koers zal spoedig naar 3.000 dollar stijgen

Als we de populaire pseudonieme analist Inmortal mogen geloven, dan is Ethereum helemaal niet dood en krijgen we binnenkort een zogenaamde “god-kandelaar” die de koers naar 3.000 dollar brengt. Het lijkt erop dat Ethereum al begonnen is, want de koers staat vandaag op een plus van 8,89 procent en dat brengt de munt al op 2.414 dollar.

Ethereum god candle will catch many people off guard. “ETH is dead”

“ETH is broken” Do you think this market gives a s**t about that?

Human greed has no limits.$ETH — Inmortal (@inmortalcrypto) December 22, 2023

Inmortal vergelijkt Ethereum met Bitcoin

In een grafiek die de handelaar deelt vergelijkt Inmortal de koersactie van Ethereum met die van Bitcoin.

Wat we zien is dat Bitcoin na een vergelijkbaar patroon aan een gigantische rally begon. Dit suggereert dat Ethereum op het punt van een gigantische rally staat, nadat het erin slaagde om een weerstand van rond de 2.400 dollar in een steunpunt te veranderen.

Althans, dat lijkt…