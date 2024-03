Crypto analist: De Bitcoin bullmarkt is pas net begonnen

Als we de populaire macro-econoom Alex Krüger mogen geloven, dan hebben we de volledige impact van de Spot Bitcoin ETFs nog niet gezien. De Bitcoin koers is sinds de lancering van de felbegeerde beleggingsproducten als een raket gestegen en we lopen nu tegen wat weerstand aan, maar volgens Krüger is dat van tijdelijke aard.

In een interview met de 1000x Podcast legt Krüger uit hoe ETF’s werken en waarom hij denkt dat het feest voor Bitcoin nog lang niet voorbij is.

Bitcoin bullmarkt pas net begonnen?

In het interview geeft Krüger aan dat, naar zijn mening, de bullmarkt voor Bitcoin net is begonnen. Hij benadrukt dat de huidige zwakte in de Bitcoin koers geen reden tot zorg is. Hoewel hij niet precies kan voorspellen waar deze bullmarkt ons zal brengen, spreekt hij met vertrouwen over de positieve vooruitzichten voor de komende maanden.

Krüger licht toe dat de institutionele acceptatie van Bitcoin nog in de beginfase is. Volgens schattingen is maximaal 20% van de…