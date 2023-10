Crypto Analist: 20 Redenen Om Mega Positief te Zijn Over XRP

De bekende crypto-influencer, Crypto Asset Guy, heeft een positief standpunt over XRP. Hij heeft onlangs 20 redenen gegeven waarom hij denkt dat de digitale munt in waarde zal toenemen. In dit artikel duiken we dieper in enkele van zijn argumenten.

XRP’s unieke juridische status in de Verenigde Staten

Hoewel XRP zich in een voortdurende juridische strijd met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bevindt, heeft het een unieke status weten te verkrijgen. Naast Bitcoin (BTC) is XRP erkend als “geen effect”, wat het een bepaalde regulatoire stabiliteit in de VS verschaft. Deze erkenning kan het vertrouwen van investeerders, bedrijven en andere belanghebbenden versterken, aangezien de vroegere juridische onzekerheden rond de token nu verminderd lijken te zijn. Desondanks wordt in april 2024 de juridische strijd voortgezet.

De veiligheid van de…