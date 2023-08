Cryptische TikTok van Dani uit B&B Vol Liefde: ‘Wanneer je al die tijd gelijk had’

We konden allemaal meegenieten hoe Joy uit B&B Vol Liefde eindelijk een meisje vond dat helemaal in haar “vrouwelijke energie” staat. Toch lijken er problemen te zijn op Mount Joy. Want de laatste paar dagen hebben zowel Joy als Dani, een paar cryptische social media posts gedeeld.

Joy en Dani delen sneren uit

Joy, uit B&B Vol Liefde, heeft ons met een intrigerende Instagram-foto laten smachten naar meer. “Achteraf gezien ben ik blij dat ik niet tot het uiterste ben gegaan, want na de opnames kwam aan het licht dat sommige van deze dames andere plannen hadden”, luidde zijn onderschrift. Laten we eerlijk zijn, als dat geen zorgvuldig verpakte bom is, dan weten we het ook niet meer.

Zou dit een sluwe verwijzing kunnen zijn naar niemand minder dan zijn (voormalige) vlam Dani? Want niet alleen Joy haalt uit naar iemand, maar Dani lijkt zelf ook een sneer uit te delen. Dani, niet bereid om achter te blijven in de online verwijten, heeft haar eigen zet gedaan met een…