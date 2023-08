CRV Weet Zich Niet Te Herstellen van Crash

Bron / Sam Cooling x Geralt

CurveDAO (CRV) blijft dalen nadat het een maand geleden te maken kreeg met een dramatische inbraak op het ecosysteem die voor een grote shock zorgde binnen de Curve Finance community. Investeerders voorspellen nu dat Curve DAO richting de nul gaat. Is CRV in staat om zijn daling stop te zetten?

Op 30 juli kreeg Curve Finance te maken met een aanval waarbij meer dan $61 miljoen gestolen werd van de Curve Finance pools via een Vyper programmeer taal.

In reactie hierop daalde CRV met maar liefst 20% en ondanks dat het ecosysteem alles eraan doet om zich te herstellen, heeft deze gebeurtenis ervoor gezorgd dat het vertrouwen in de CRV markt drastisch is afgenomen.

Toch lijkt het ecosysteem bezig te zijn met een mogelijk herstel.

Het recente CurveDAO voorstel #394 om DeFi protocol PrismaFi te whitelisten zorgde voor een grote stijging in de DAO betrokkenheid. Het was zelfs…