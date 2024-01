Crowdfunding zeer geschikt als financiering

De interesse en populariteit rond alternatieve financieringsvormen groeien gestaag, en crowdfunding vormt hierop geen uitzondering. Vraag en antwoord met Ilse Nobel, directielid Geldvoorelkaar.nl.

Veel ondernemers zijn mogelijk niet volledig bekend met crowdfunding of hebben er onvoldoende kennis over. Niettemin kan dit een zeer geschikte financieringsmogelijkheid zijn. De verwachtingen voor de markt in 2024 worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder economische omstandigheden, regelgeving en de bredere acceptatie van crowdfunding als een interessante financieringsmethode. De verwachting is dat de rente in 2023 mogelijk gaat dalen. Hierdoor wordt de drempel verlaagd om investerings- en financieringsbeslissingen te nemen en zal het totale financieringsvolume opnieuw een stijgende trend laten zien.

In welke sectoren heeft Geldvoorelkaar.nl ondernemers en vastgoedbeleggers het meest geholpen aan financiering?

“In reactie op de krediet- en bankencrisis zag…