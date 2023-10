Criminelen nemen Giel Beelen flink te grazen: ‘Geniet ervan dieven!’

Giel Beelen kwam gisteravond voor een niet zo fraaie verrassing te staan. De DJ bezocht een première van een Videoland-docu en trof daarna zijn vehikel compleet gemolesteerd aan. De ramen waren eruit getikt en zijn holy grail, twee laptops met belangrijke muziekbestanden, zijn foetsie.

Geniet ervan dieven!

Gieltje was gisteravond bij de première van de documentaire van Kane. De langharige radioridder had een auto gehuurd en een tas met twee laptops erin laten liggen. “Maar man, het was een betaalde parkeergarage,” piept hij op Instagram. “Hele bestand van RADIO4ALL is weg. Geniet ervan dieven.”

Voor die boefjes ook niet leuk. Met gevaar voor snijwonden een autoruit moeten vermorzelen, om vervolgens thuis te komen met de tamme radiomix van Beelen.