Credit put spread AEX | Decemberfeest op het Beursplein?

De AEX heeft eind oktober een bodem gezet. De vorige top op 745 punten werd 9 november gebroken en sindsdien zit de AEX in een stijgende trend. We willen hierop inspringen met een optieconstructie, in de veronderstelling dat de AEX op 8 december boven de 760 punten staat.

Credit put spread

Een credit put spread is een optiehandelsstrategie waarbij je een putoptie verkoopt en tegelijkertijd een andere putoptie koopt met dezelfde vervaldatum maar een lagere uitoefenprijs. Deze tweede putoptie biedt bescherming tegen neerwaartse risico’s. De strategie wordt toegepast om een netto ontvangst te genereren.

Het hanteren van een credit put spread, impliceert dat we een neutraal of ‘bullish’ verloop verwachten.

Het maximale verlies is beperkt tot het…