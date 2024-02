Corsair K65 Plus Wireless is compact, maar niet té compact

De Corsair K65 Plus Wireless is een luxe draadloos, mechanisch toetsenbord met een compact formaat en toch volledige functionaliteit.

Draadloze mechanische toetsenborden waren ooit een zeldzaamheid, maar ze zijn er in steeds meer variaties. De 75% Corsair K65 Plus Wireless is lekker compact, zonder te veel compromissen te sluiten.

Draadloos en mechanisch gingen lang niet samen, maar die tijden zijn voorbij. De Corsair K65 Plus Wireless is geen standaardmodel, maar een compact 75% toetsenbord. Zonder verlichting moet de accu het 266 uur uithouden.

Corsair K65 Plus Wireless: mechanisch en stil

Mechanische toetsenborden staan niet bekend om hun stille werking, maar de Corsair K65 Plus Wireless moet een van de stillere zijn. Dankzij ‘pre-lubed’ schakelaars en meerdere dempingslagen, in combinatie met Corsairs huiseigen MLX Red Linear techniek, blijft de geluidsproductie binnen de perken. Bovendien moet het prettig tikken, maar dat is Corsair inmiddels…