Corrigeren en retoucheren in Photoshop Elements

Wil je vooral foto’s bewerken en heb je geen nood aan het zwaardere Photoshop CC? Dan is Photoshop Elements de software die je zoekt. We nemen je mee in de expertmodus van de Editor in Photoshop Elements 2023. In deze workshop maak je kennis met de correctiefuncties en retoucheergereedschappen. Zij zijn bedoeld om foutjes in een afbeelding weg te werken of een scène net iets mooier te maken dan de werkelijkheid. Ook bespreken we diverse opties om beweging aan foto’s toe te voegen.

Corrigeren vs. retoucheren

Corrigeren en retoucheren ligt dicht bij elkaar, maar wat is het verschil? Corrigeren is het herstellen van opnamefouten. Als je jouw fotocollectie doorbladert, kom je vast allerlei foto’s tegen waar iets op aan te merken valt. Vaak is het probleem terug te voeren op slechte lichtomstandigheden of een verkeerde…