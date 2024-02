Correctie voor AEX na rally

Na een rally van drie dagen waarbij de AEX het ene na het andere record verpulverde, kon je er wel een beetje op wachten: een correctie. Vooral aandelen die de rally hadden geleid, waaronder de chippers, kregen een tik. En aangezien die aandelen een relatief zware weging hebben in de AEX, deed onze index het een stuk slechter dan de ons omringende beurzen.

Na Rosenmontag volgde vandaag dan de onvermijdelijke kater. De AEX-index stapte al met het verkeerde been uit bed en gleed nog verder onderuit nadat in de VS een tegenvallend inflatiecijfer naar buiten kwam.

Inflatie VS boort hoop op snelle renteverlaging de grond in

De Amerikaanse consumentenprijzen bleken in januari met 3,1% te zijn gestegen, tegen 3,4% een maand eerder. Dat deed zeer, want economen hadden gerekend op een afkoeling tot 2,9%. De kerninflatie, die voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing laat, kwam net als in december uit op 3,9%, terwijl erop was gerekend dat deze zou dalen tot 3,7%.

De cijfers boorden…