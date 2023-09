(ABM FN-Dow Jones) Het consumentenvertrouwen in Frankrijk is in september onverwacht gedaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Franse bureau voor de statistiek Insee.

De vertrouwensindex kwam in september uit op 83 tegen 85 een maand eerder.

De verwachting van economen lag voor september op 85.

Correctie: om verwachting van economen voor september te geven.