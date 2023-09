Coronaspaarpotjes zijn leeg (DWS) – CashCow.nl

De spaarpotjes die Europese huishoudens aanlegden tijdens de pandemie zijn vrijwel leeg, dus extra uitgaven drogen op en dat remt de economische groei af. Dat blijkt uit de Grafiek van de Week ‘Europe’s depleted Covid savings’ van vermogensbeheerder DWS.

De spaarratio in de eurozone was tussen 2015 en 2019 ongeveer 12,6% van het besteedbare inkomen. In het tweede kwartaal van 2021 werd er door de pandemie een spaarpiek bereikt van 25,4%. Ondanks de flinke daling in economische activiteit behielden de meeste mensen tijdens de corona-jaren hun baan en hun inkomen. De goedgevulde spaarvarkens en het bestedingsgedrag zijn belangrijk geweest voor het economisch herstel in Europa.

Veel huishoudens hebben dit extra spaargeld inmiddels geïnvesteerd in vastgoed, aandelen en obligaties en gebruikt om schulden af te lossen. Tegelijkertijd is er sprake van een daling in meer liquide activa zoals cash en bankdeposito’s. Begin 2021 was dat nog 3,7% van het besteedbare inkomen, eind 2022…