Corbion ligt beneden alle koersdoelen van alle analisten

Het aandeel Corbion (CRBN) daalde aanzienlijk met 4,1% en sloot op 16,99 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 13 oktober, toen de daling 4,6% was. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk, meent Investtech.

Cobion ligt beneden alle koersdoelen van alle analisten. Van hen zegt twee derde dat het een buy of strong buy is. Het gemiddelde koersdoel ligt op 24,42 euro bijna 44% boven de huidige koers.

