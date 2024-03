Corbion kan verder stijgen – CashCow.nl

Het aandeel Corbion (CRBN) ontwikkelde zich positief en steeg 1,0% naar een slotstand van 19,64 euro.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee de eerdere top van 2 januari en bereikte een nieuwe hoogste jaarkoers. De afgelopen week is het aandeel 8,3% gestegen. Het aandeel genereerde een koopsignaal bij de doorbraak van de weerstand bij 19,62 euro in een dubbele-bodem patroon. Een verdere stijging tot 23,34 euro in de loop van zes maanden is waarschijnlijk.”

