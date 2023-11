Conversie Percentage Berekenen? Simpel uitgelegd.

Leestijd: 4 minuten

Het conversie percentage (ook wel conversieratio) is een KPI vanuit online marketing. Het toont de verhouding tussen bezoekers aan een website en conversies. De conversieratio wordt weergegeven als een percentage.

Een conversie hoeft niet per se een aankoop of transactie te zijn. Elk vooraf gedefinieerd en behaald doel kan tellen als een conversie. Het conversie percentage kan dus ook de verhouding tussen bezoeken en downloads of nieuwsbriefabonnementen weerspiegelen. Met onze handige rekentool kun je eenvoudig het conversiepercentage berekenen.

Conversiepercentage berekenen – Rekentool