Contractverlenging Frenkie de Jong bij FC Barcelona nog hoogst onzeker

behoorde in de eerste weken van het nieuwe seizoen tot de uitblinkers bij FC Barcelona en bewees donderdagavond tijdens de ontmoeting tussen Nederland en Griekenland andermaal dat hij in uitstekende doen is. FC Barcelona hoopt nog jaren van de middenvelder te kunnen genieten. De Jong heeft in Catalonië nog een contract tot de zomer van 2026, maar als het aan zijn club ligt, dan komen er twee contractjaren bij. Daarvoor zal de Oranje-international wel weer wat salaris moeten inleveren.

Dat voetbal onvoorspelbaar is, bewijst het huwelijk tussen FC Barcelona en De Jong. De Nederlander verkaste in de zomer van 2019 van Ajax naar FC Barcelona. De Catalanen telden een miljoenenbedrag neer voor De Jong, maar hij slaagde er in zijn eerste jaren niet in de hoge verwachtingen waar te maken. FC Barcelona-president Joan Laporta zat vooral met het hoge salaris van De Jong in zijn maag. De Nederland behoorde tot de absolute grootverdieners in de selectie, maar de club moest snijden in de…